Alors que la date d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire de rescousse vient d’être annoncée, la FIFA a conforté sa position dans la crise guinéenne à travers un courrier adressé à la FGF. L’instance dirigeante du football mondial a tenu à rappeler les points fondamentaux de sa décision.

Sous l’égide de son secrétaire général, M. Kabassan Keita, la fédération guinéenne de football organise le samedi 06 Janvier 2024 à Conakry, son assemblée générale extraordinaire, qui portera essentiellement sur les élections des membres des Organes Juridictionnels et du Comité exécutif de la Fédération Guinéenne de Football.

Le mardi 12 décembre 2023, la FIFA a adressé un courrier à la Guinée dans lequel, elle réitère sa position dans cette crise qui dure presque deux ans maintenant, en 3 points essentiels.

1 – Nous rappelons que la délégation a clairement indiqué aux autorités compétentes ainsi qu’à la FGF durant lesdites visites, qu’en absence d’un comité exécutif élu et compte tenu de la fin du mandat du comité de normalisation de la FGF, il revenait maintenant au secrétaire général de la FGF de convoquer une nouvelle Assemblée Générale élective dans les plus brefs délais statutaires, conformément aux dispositions de l’article 36 alinéa 9 des nouveaux Statuts de la FGF.

2 – Deuxièmement, nous vous rappelons également que la délégation a indiqué aux autorités compétentes lors des discussions sur place que seules les trois listes validées par la Commission électorale de la FGF le 13 novembre 2023, c’est-a-dire les listes de M. Abdoul Karim Bangoura, M. Aboubacar Sampil et M. Almamy Saidou Sylla, doivent être prises en compte lors des prochaines élections. A cet égard, il a aussi été rappelé que les commissions électorales, élues par l’Assemblée Générale de la FGF, sont statutairement habilitées à conduire et superviser ces élections de manière indépendante, et que la principale façon de recourir contre leurs décisions doit être devant un tribunal arbitral, conformément aux dispositions des Statuts de la FGF (cf. art. 66).

3 – Troisièmement, la FIFA confirme que le chronogramme (copie en annexe) élaboré par vos soins en accord avec les commissions électorales de la FGF permettra la finalisation du processus électoral.

Le courrier en entier :