Au cours de sa réunion extraordinaire en date du mardi 12 décembre 2023 à Conakry, le Syndicat des professionnels de presse (SPPG) a fait le point du développement du combat pour la liberté de la presse entamé le 4 décembre dernier suite au brouillage des ondes et à la restriction de l’accès à Internet.

Après avoir déclaré 5 hauts responsables du CNRD et du gouvernement de transition comme ennemis de la presse et la journée sans presse du lundi 11 décembre, le bureau du SPPG décide de marquer la pause.

Lire aussi: Blocage des médias et réseaux sociaux : les associations de presse et le SPPG annoncent des actions

Cette décision fait suite à l’analyse des avis “suffisamment exprimés” par la base dans les plateformes digitales du syndicat.

“Par conséquent, le SPPG décide de marquer momentanément un temps d’observation, afin de voir l’évolution de la situation. Tout en restant toujours prêt à se battre pour ses principes, valeurs et convictions. Qui pour lui restent et demeurent non négociables”, précise le communiqué publié ce mercredi 13 décembre.

Par la même occasion, le SPPG remercie ses alliés et tous les professionnels de l’information qui ont suivi son mot d’ordre le lundi 11 décembre 2023.

Le Syndicat appelle les hommes de médias à la mobilisation et les invite à rester à l’écoute du bureau national.

Lire aussi : Blocage de l’internet : Ousmane Gaoual Diallo recadré par le Barreau

Il faut rappeler que les associations des patrons de presse (URTELGUI, REMIGUI, AGEPI, AGUIPEL, AGPE) n’ont pas suivi le mot d’ordre de journée sans presse appelé par le syndicat, le 11 décembre 2023. Pourtant, dans les actions qui étaient unanimement approuvées, le 4 décembre, cela y figurait. Ce qui a marqué un point de discorde entre ces associations et le syndicat.