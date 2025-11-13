À la suite de la publication de la liste définitive des candidats retenus pour l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, le candidat de l’Union guinéenne pour la démocratie et le développement (UGD-Synthèse), Amadou Thierno Diallo, a réagi au rejet de son recours par la Cour suprême. Il conteste l’omission de son nom sur la liste provisoire et dénonce une décision qu’il juge injustifiée.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 13 novembre 2025, l’ancien ministre de la Coopération internationale dit ne pas comprendre la motivation de la Cour, selon laquelle « le nom et le prénom d’une personne ne constituent pas un élément déterminant dans certaines procédures légales ». Une interprétation qu’il considère comme « la volonté manifeste d’exclure » sa candidature.

Amadou Thierno Diallo souligne que « son nom ne figure ni sur la liste des candidats ayant retiré leur candidature, ni sur celle des candidats dont la candidature a été déclarée irrécevable, et encore moins sur la liste des candidats recevables ».

Malgré sa déception, le leader de l’UGD affirme accepter le verdict de la justice. « En tant que responsable politique et citoyen respectueux des institutions, je tiens à affirmer mon respect total pour la décision de la justice nationale », at-il déclaré, tout en espérant que « cet arrêt ne servira pas de jurisprudence dans notre pays ».

L’ancien ministre insiste que son rejet n’est lié ni à une incompétence ni à une incapacité. « J’ai pleinement satisfait à tous les critères exigés par la Constitution pour prétendre à cette responsabilité », a-t-il précisé.

Fier du parcours accompli, Amadou Thierno Diallo réaffirme son engagement au service de la Guinée. « Ce rejet n’est pas la fin de notre parcours au service du peuple de Guinée auquel nous devons tout », a-t-il indiqué avant d’inviter ses partisans « à rester mobilisés, unis et confiants, en respectant les institutions et en contribuant à l’unité, à la cohésion et au développement de notre nation ».