Les Forces vives de Guinée (FVG) intensifient leurs critiques envers la junte au pouvoir, qu’elles accusent de violer ses engagements envers le peuple guinéen. Après la déclaration publiée le 12 novembre, exigeant le départ de la junte et l’instauration d’une transition civile dès le 1er janvier 2025, les membres de la plateforme appellent désormais à s’opposer à l’avant-projet de nouvelle constitution.

Alors que les conseillers du CNT sont actuellement sur le terrain pour vulgariser la future constitution, les FVG demandent à leurs militants de ne pas participer à cette campagne, qu’elles qualifient de “manœuvre” visant à promouvoir une éventuelle candidature du président de la transition.

“Les Forces vives de Guinée restent fidèles à la lettre et à l’esprit de leur déclaration du 12 novembre 2024, exigeant le départ de la junte et la mise en place d’une transition civile au plus tard le 1er janvier 2025. Elles s’opposent fermement à l’avant-projet de constitution et invitent leurs militants et structures, de la base au sommet, à ne pas s’associer à sa campagne de vulgarisation, qui n’est qu’une campagne déguisée de promotion et de justification de la candidature de Mamadi Doumbouya à la prochaine élection présidentielle”, lit-on dans la déclaration.

Les FVG justifient leur position par le refus de la junte de reconduire dans les dispositions transitoires du projet de constitution les articles 46, 55 et 65 de la Charte de la Transition, qui interdisent la candidature des dirigeants de la transition, déclarés intangibles et irréversibles.

Elles estiment également que le Président de la transition, en envisageant une candidature, violerait son serment et les articles de la Charte africaine de la démocratie. Elles reprochent aussi au CNRD de ne pas respecter son engagement de restaurer l’ordre constitutionnel d’ici le 31 décembre 2024