Élu 47e président des États-Unis d’Amérique, le 5 novembre 2024, Donald Trump a commencé à nommer les membres de son administration.

Dans une déclaration publiée ce mardi 12 novembre 2024, il a annoncé la nomination d’Elon Musk, propriétaire de Tesla et de X, au nouveau Ministère de l’Efficacité gouvernementale, accompagné de l’ancien candidat républicain à la présidence, Vivek Ramaswamy.

“Ensemble, ces deux merveilleux Américains ouvriront la voie à mon administration pour démanteler la bureaucratie gouvernementale, réduire les réglementations excessives, éliminer les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales – essentiels pour notre mouvement ‘Sauver l’Amérique’ ”, a déclaré Donald Trump.

Pour opérer le changement “radical” qu’il prône à la tête des États-Unis, le nouveau président explique que “le département de l’efficacité gouvernementale fournira des conseils et des orientations en dehors du gouvernement et s’associera à la Maison Blanche ainsi qu’au Bureau de la gestion et du budget pour mener une réforme structurelle à grande échelle, créant ainsi une approche entrepreneuriale du gouvernement jamais vue auparavant”.

Donald Trump a ajouté qu’il est important de “supprimer le gaspillage et la fraude massifs” qui, selon lui, existent dans les 6,5 milliards de dollars de dépenses publiques annuelles.

Il a assuré également que ces deux personnalités de son administration travailleront ensemble pour libérer l’économie américaine et rendre le gouvernement plus responsable devant le peuple pour une période bien choisie. “Leur mission s’achèvera au plus tard le 4 juillet 2026. Un gouvernement plus petit, plus efficace et moins bureaucratique sera le cadeau parfait pour l’Amérique à l’occasion du 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance”, a déclaré le nouveau locataire de la Maison Blanche.

Le choix porté sur Elon Musk reflète le soutien qu’il a apporté au candidat républicain. En effet, l’homme le plus riche du monde avait contribué à hauteur de 200 millions de dollars pour financer la campagne de Donald Trump lors de la présidentielle de novembre.