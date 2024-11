Le ministre du Travail et de la Fonction Publique, François Bourouno, a signé ce mardi 12 novembre 2024, l’arrêté d’engagement de 875 enseignants, désormais affectés au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI).

Cette promotion est répartie en deux groupes. Le premier rassemble 825 enseignants, tous titulaires de diplômes d’études supérieures, ayant satisfait aux conditions de recrutement spécifiques stipulées dans le protocole d’accord signé le 20 juillet 2023 entre le gouvernement guinéen et le Syndicat National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (SNASURS). Le second groupe, composé de 50 enseignants, a respecté les mêmes exigences, portant le total à 875 personnes.

Ces enseignants sont intégrés dans les effectifs de la Fonction Publique, du Cadre Unique de l’Éducation Nationale et divers corps, et mis à disposition du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, précise l’arrêté.

L’article 3 de l’arrêté dispose que, conformément à l’article 127 de la Loi L/2019/0027/AN du 09 juin 2019 portant statut général des agents de l’État, l’année académique 2024-2025 constituera une période de stage probatoire obligatoire pour ces enseignants.

L’article 4 précise également que, conformément aux articles 134, 140, 141 et 142 de cette même loi, seuls les enseignants stagiaires remplissant les conditions de titularisation seront confirmés en tant que fonctionnaires titulaires par arrêté du ministre de la Fonction Publique.

Les dépenses liées à ces nouveaux engagements seront couvertes par le budget 2024 du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, selon l’article 5 de l’arrêté.

Il faut rappeler que ce point faisait partie des revendications SNAESURS qui avait avait lancé un préavis de grève avant de suspendre pour donner une chance aux négociations avec l’État.