Le vice-coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), Boubacar Biro Barry, s’est exprimé sur la retraite gouvernementale actuellement en cours au camp Samoreyah de Kindia. Bien qu’il salue l’initiative, M. Barry déplore que la rencontre se déroule dans un camp militaire.

Réunis autour du Premier ministre Bah Oury, les membres du gouvernement se penchent sur des questions de renforcement des capacités pour améliorer la coordination des actions publiques, conformément aux instructions du président de la transition. Cependant, pour Biro Barry, le cadre n’est pas approprié et pourrait semer le doute au sein de l’opinion.

“L’intention est appréciable, mais le cadre, nous le trouvons inadéquat et inapproprié. Parce que ce qui se passe au camp, nous considérons ça comme secret défense dans le jargon militaire. Or, l’administration ne doit pas être exposée à ça. Il y a suffisamment d’hôtels et de maisons qui puissent abriter de telles rencontres”, a-t-il réagi.

Même s’il estime nécessaire l’évaluation des feuilles de route des ministères, Biro Barry suggère que de telles réunions se déroulent hors des camps militaires.

“C’est un régime militaire, mais ce n’est pas un gouvernement militaire, c’est un gouvernement civil. Par respect pour le peuple et par élégance, il faut faire les choses comme elles se doivent. Quand c’est le camp, ça devient inquiétant”, insiste-t-il.