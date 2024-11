Quels sont les enjeux de la retraite gouvernementale qui se tient au Camp Samoreyah à Kindia ? Le premier ministre Bah Oury s’est étalé sur la question au micro de la RTG.

Le chef du gouvernement a expliqué que l’objectif c’est de faire le bilan afin de mieux répondre aux instructions du président de la transition.

“C’est la première retraite depuis la formation du gouvernement en mars. Depuis lors, le gouvernement a traversé de nombreuses épreuves. Par la grâce de Dieu, aujourd’hui, nous évoluons dans un climat beaucoup plus serein. Ces trois journées constituent une occasion de faire le bilan, de savoir ce qui a le mieux fonctionné et ce qui doit être corrigé, afin que l’équipe gouvernementale soit véritablement en phase et en mesure de remplir les instructions et les directives du président de la République”, a-t-il précisé.

Cette retraite du 11 au 13 novembre 2024 est, selon le Premier ministre, une occasion pour identifier les points faibles et permettre une meilleure approche du gouvernement face aux défis pour répondre aux aspirations des populations.

“Les enjeux sont importants. Les défis, de ce point de vue, sont considérables. L’équipe gouvernementale, dans son ensemble, doit se mobiliser et agir de concert pour atteindre les résultats escomptés. Il faut cerner les dysfonctionnements et, par la suite, adopter une approche transparente et innovante, afin que le gouvernement avance avec davantage d’entrain et de sérénité, dans l’accomplissement des instructions du président de la République et pour répondre aux aspirations des populations guinéennes” a-t-il conclu.