Conakry : trois jeunes condamnés à 6 mois de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur une mineure de 17 ans

Le tribunal de première instance de Dixinn a condamné, ce lundi 12 octobre 2026, Mohamed Sylla, Naby Sylla et Namory Magassouba à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 000 francs guinéens chacun. Les trois jeunes étaient poursuivis pour des faits présumés d’atteinte sexuelle sur une fille âgée de 17 ans.

À la barre, les prévenus ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Ils ont toutefois affirmé que les rapports sexuels avaient eu lieu sans contrainte ni violence. Au cours de l’audience, il a été rapporté que la jeune fille aurait elle-même proposé d’avoir des rapports sexuels avec les trois hommes, successivement.

Les prévenus ont également expliqué qu’avant les faits, la jeune fille aurait mélangé du Nescafé avec du jus Coca.

Mais un élément a retenu l’attention du ministère public au cours des débats : l’âge de la jeune fille, qui n’avait que 17 ans au moment des faits. La procédure avait été engagée à la suite d’une plainte de ses parents. Ces derniers ont finalement décidé de se désister et d’accorder leur pardon aux trois prévenus.

Dans ses réquisitions, le parquet a notamment pris en compte les aveux des jeunes hommes, estimant qu’ils étaient restés cohérents dans leurs déclarations tout au long de l’audience. Le ministère public a également tenu compte de la volonté de réconciliation exprimée par la famille de la jeune fille.

Autre élément évoqué devant le tribunal : certains des prévenus sont encore élèves, alors que la rentrée scolaire a déjà eu lieu. Le parquet a ainsi indiqué vouloir tenir compte de leur situation, tout en demandant au tribunal de les déclarer coupables sur le fondement de l’article 828 du Code pénal.

Au terme de ses réquisitions, le ministère public a requis contre chacun des trois jeunes six mois d’emprisonnement avec sursis, assortis d’une amende de 500 000 francs guinéens.

Avant que le tribunal ne rende sa décision, Mohamed Sylla, Naby Sylla et Namory Magassouba ont été invités à présenter leurs dernières observations. Tous trois ont exprimé leurs regrets et promis de ne plus recommencer.

Le tribunal a finalement suivi les réquisitions du parquet. Il a déclaré les trois prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés chacun à six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 500 000 francs guinéens.

La juridiction a également pris acte du désistement des parties civiles.