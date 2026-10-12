Nzérékoré : 120 kg de cannabis saisis à Lola, trois personnes interpellées

Une opération menée par les services de sécurité a abouti à la saisie de 120 kg de cannabis et à l’interpellation de trois personnes, dont une jeune femme de 20 ans, le vendredi 9 octobre 2026 à Lola, dans le sud-est de la Guinée. Un véhicule, une moto, un fusil de fabrication locale et plusieurs autres objets ont également été récupérés par les agents.

D’après la Police nationale, l’intervention a été menée par la Brigade spéciale d’intervention de la police (BSIP) du commissariat central de Lola, dans le quartier Woroyapo, au sein de la commune urbaine.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes, que les autorités entendent renforcer à travers le pays.

Sur le terrain, les policiers ont procédé à une descente qui a permis de démanteler un réseau présumé de trafic de cannabis et d’interpeller trois suspects. La saisie comprend, outre les 120 kg de drogue, une Peugeot 306, une moto de marque TVS et un fusil de calibre 12 fabriqué localement.

Les agents ont également mis la main sur plusieurs objets à caractère traditionnel, notamment des gris-gris ornés de cauris et de queues d’animaux.

À l’issue de l’intervention, les trois personnes interpellées ont été présentées aux autorités compétentes. « Ces présumés mis en cause ont été traduits devant les autorités compétentes pour répondre de leur acte », indique la Police nationale. L’institution n’a toutefois pas précisé les chefs d’accusation retenus contre les suspects.

Dans la foulée, la Police nationale a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses opérations contre les réseaux de trafic de drogue. Elle entend notamment « d’intensifier la lutte contre le trafic de stupéfiants et les activités criminelles connexes, afin de préserver la sécurité des populations ».

La direction générale de la Police nationale a, pour sa part, salué la réactivité des agents engagés dans cette opération. Elle a également renouvelé son engagement à renforcer la protection des personnes et de leurs biens sur l’ensemble du territoire national.