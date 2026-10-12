Syli junior : 24 joueurs sélectionnés pour les éliminatoires de la CAN-U20 au Mali

Dans le cadre du tournoi qualificatif de l’UFOA-A pour la prochaine CAN U20, le sélectionneur du Syli junior a dévoilé sa liste de joueurs convoqués ce lundi 12 octobre. Au total, Mohamed Lamine Sylla a retenu 24 joueurs pour la compétition prévue du 15 au 31 octobre au Mali.

Ils seront 24 à représenter la Guinée au tournoi de l’UFOA-A, qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans.

La liste des joueurs retenus par le sélectionneur national a été publiée par la Fédération guinéenne de football.

Mohamed Lamine Sylla, dit « Leandro », a porté son choix sur trois gardiens, sept défenseurs, huit milieux de terrain et six attaquants. Tous évoluent dans les championnats guinéens de Ligue 1 et de Ligue 2.

Le Syli junior logé dans le groupe A

Pour cette campagne au Mali, les moins de 20 ans guinéens évolueront dans le groupe A, en compagnie du pays hôte, de la Gambie et du Liberia.

Les Guinéens ouvriront le bal face aux Maliens le 15 octobre prochain, avant d’affronter le Liberia trois jours plus tard. Les hommes de Mohamed Lamine Sylla clôtureront leur phase de groupes face à la Gambie, le 21 octobre.

Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales de la compétition.

À l’image des sept autres sélections en lice, le Syli junior aura un double objectif : réaliser un bon parcours au Mali et décrocher son billet pour la prochaine CAN U20, prévue en 2027 au Ghana.