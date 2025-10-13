Lors de la conférence de presse d’avant-match qu’il a animé à la veille du choc contre le Botswana prévue ce mardi 14 octobre au stade Mohammed-V de Casablanca, le sélectionneur du Syli National, Paulo Duarte , s’est exprimé sur cette rencontre sans enjeu majeur.

Malgré l’élimination de la Guinée de la course au Mondial 2026, le technicien portugais affiche sa détermination à maintenir la dynamique de victoire et à poursuivre la progression de son équipe. « C’est un match que nous cherchons à gagner encore, un match pour reprendre confiance, pour obtenir une nouvelle victoire », a déclaré Duarte d’entrée de jeu.

Travaillant à bâtir une équipe compétitive et durable, le sélectionneur insiste sur la nécessité de conserver un état d’esprit conquérant. « Être invincible, c’est ce qu’on veut. J’espère que les joueurs continueront à cultiver cet esprit de victoire, cet esprit de combattant, et qu’ils me montreront qu’ils sont capables de suivre mon rêve, mon chemin, ma responsabilité : continuer à faire de la Guinée l’une des dix meilleures équipes d’Afrique. »

Malgré les progrès réalisés, Paulo Duarte appelle toutefois à la prudence et à la lucidité. « Demain, c’est un match qui nous permettra aussi de confirmer toute cette jeunesse, cette qualité, tout le travail accompli. Mais, comme je le dis toujours, on n’a encore rien gagné. Le chemin sera long et difficile. Ce n’est pas parce qu’on gagne que tout va bien. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais il faut profiter de la victoire sans avoir la grosse tête et sans perdre les pieds sur terre. »

Le sélectionneur guinéen souhaite maintenir la cohésion du groupe et l’envie de progresser. « Nous devons continuer avec la même humilité, la même ambition, tout en sachant qu’il y a beaucoup d’obstacles sur notre route et que le chemin ne sera pas facile. »

Concernant la composition probable de l’équipe, quelques changements pourraient intervenir dans le onze de départ face au Botswana, en fonction des performances, des indisponibilités et des suspensions.

Il convient de rappeler que, même en cas de victoire lors de cette dernière journée, la Guinée reste éliminée de la course au Mondial 2026.