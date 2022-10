L’écrivain français Frédéric FOUGERAT a dédicacé l’ouvrage intitulé ‘’La Com est un métier’’, à l’ouverture du salon des entrepreneurs, le mercredi 12 octobre 2022 à Conakry. Composé de 110 pages, l’auteur aborde essentiellement la fonction de la communication au sein des entreprises.

L’ouvrage de monsieur FOUGERAT a mis l’accent sur certains aspects, notamment l’exigence de devoir gérer, en plus de la notoriété et de la réputation, l’immédiateté, le risque et les crises, qui renforcent le positionnement au sein des gouvernances et stratégies d’entreprise.

«La communication produit de l’intelligence, des contenus et de l’émotion, au service d’une vision et d’objectifs (…) », a laissé entendre l’auteur.

Frédéric FOUGERAT n’a pas dédicacé que sur la Com. Il a aussi informé sur la parution de son second roman sur ‘’Le goût des autres’’. Un ouvrage de 184 pages qui relate des sujets relatifs au recrutement, la marque d’employeur, le management d’équipe, la place de la femme dans l’entreprise, la lutte contre les discriminations, l’usage du franglais, les valeurs RH, etc.