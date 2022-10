A Labé, même les hommes religieux ne sont pas épargnés par le phénomène de l’insécurité grandissante. L’imam Oumar Zawiya a été abattu alors qu’il sortait de la mosquée où il a dirigé la prière de 20 heures dans la soirée du mardi. Vue l’insécurité grandissante dans la région de Labé, le premier imam de la grande mosquée a interpellé le gouvernement.

«On m’a informé que ce sont des jeunes qui étaient sur des motos qui l’ont tiré dessus. On a donc convenu de l’envoyer à l’hôpital mais il avait beaucoup perdu du sang et c’est là-bas qu’il a rendu l’âme. Le matin le procureur est venu à l’hôpital on a parlé et on a récupéré le corps. On l’a enterré hier à 17 heures. J’ai étudié chez eux et je le connais », a témoigné Elhadj Badrou Bah.

«Nous demandons à ce que ces assassinats s’arrêtent. Il y a eu trop de morts dans le pays. Nous demandons la forte implication des autorités pour trouver les assassins et limiter les meurtres (…) », a plaidé le premier imam de la grande mosquée de Labé, au micro des animateurs de Mirador ce jeudi 13 octobre 2022.

En sa qualité de coordinateur des enquêtes au niveau des services judiciaires, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Labé a rassuré que la lumière sera faite sur ce cas de meurtre qu’il a qualifié de crime crapuleux.

«Mercredi matin, j’ai tout mis en œuvre et les enquêtes se poursuivent du côté du commissariat central de Labé. Nous avons mis des stratégies afin de traquer ces délinquants. Et j’ai fort espoir que dans les jours à venir, nous allons avoir de très bonnes nouvelles. La criminalité a pris de l’ampleur à Labé. Je viens même d’être appelé qu’un présumé criminel vient d’être arrêté dans une des localités de Labé, qu’il vient de poignarder 3 femmes dont l’une se trouve dans une situation très critique », a dit Abdoulaye Israël Kpogomou.

Dans la démarche de la prévention contre la criminalité, le procureur Kpogomou dit avoir suggéré que des patrouilles mixtes soient faites. Mais en réalité, «les moyens sont dérisoires dans la ville de Labé et les effectifs sont insuffisants », a dévoilé le magistrat.