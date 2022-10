La direction générale de l’Agence nationale de financement des collectivités (ANAFIC), a organisé le mercredi 12 octobre 2022, un déjeuner de travail avec la presse à Conakry. Les débats ont été axés sur les partenariats entre l’agence et les médias pour mettre, la lumière sur ses activités en faveur du développement local.

L’ANAFIC place cette rencontre sous «la perspective d’un partenariat durable et fécond avec les médias». Le directeur général, Sékou Mawa Touré a expliqué aux journalistes, d’abord que l’établissement dont il a la charge de gérer, est en phase de mutation.

«Au moment où notre Agence entame une évolution institutionnelle et organisationnelle de grande envergure, il nous a paru important, d’initier cette rencontre, pour d’une part, aborder le contexte actuel de l’ANAFIC et les enjeux liés à la mutualisation des fonds destinées au développement local, et d’autre part, évoquer les défis qui se profilent à l’horizon en termes d’accompagnement des collectivités locales», a indiqué monsieur Touré.

En clair, l’agence a bénéficié de la confiance du gouvernement depuis décembre 2021. Désormais, elle est l’unique institution de financement de la politique de décentralisation en Guinée. Trois fonds ont été ajoutés au portefeuille de l’ANAFIC. Il s’agit : du Fonds de développement économique local (FODEL), le Fonds national de développement local (FNDL) et le Fonds de développement des communes de Conakry (FODECON).

Monsieur Sékou Mawa TOURE a également indiqué que le crédo de son institution est qu’elle devienne, la référence dans l’accompagnement et le financement des collectivités locales, en renforçant la transparence, dans la gestion des deniers publics au niveau local. Pour cela, le rôle des journalistes est crucial. Il s’agit d’informer et de sensibiliser sur les actions de l’ANAFIC et sur la gestion des fonds alloués aux collectivités locales.

«La participation des citoyens est considérée, comme un élément clé, pour améliorer la bonne gouvernance et la performance des programmes publics. Dans cette perspective, les médias ont un rôle clé à jouer dans le renforcement des capacités à la base pour un meilleur engagement citoyen et de contrôle de l’action publique. Pour ce faire, il est important que vous soyez outillés pour vous permettre de contribuer à l’éducation citoyenne. C’est à cet effet que nous avions organisé avec succès les années précédentes deux sessions de formations à l’intention des journalistes», a rappelé le patron de l’agence.

L’agence s’engage à pérenniser son partenariat avec les médias, au bénéfice des communautés.