Le président de l’organisation Guinéenne de Défense des Droits de l’Homme s’est exprimé sur les violences survenues à Kankan la semaine dernière en marge de l’attaque du cortège de Cellou Dalein Diallo président de l’UFDG.

Joint au téléphone ce mardi 13 0ctobre 2020, Abdoul Gadiry Diallo accuse la première Dame de la république d’être à la base de ces violences.

« C’est la première Dame elle même qui se croit obligée d’aller faire la campagne pour son mari, parce que, la fonction de première Dame ne lui attribue pas le droit de sortir et de faire des campagnes qui incitent à la haine , elle est allée publiquement demander à tous les jeunes militants du RPG de Kankan de ne pas permettre qu’il y ait une autre couleur dans les rues de Kankan que les couleurs du RPG. Çà c’est une façon très hypocrite d’inciter les gens à la violences, ce n’est pas un comportement responsable » explique t’il.

Poursuivant, le défenseur des droits de l’homme condamne les violences à Tokonou: « nous condamnons ces actes. Il faut que les gens comprennent que la Guinée n’est pas un continent à part ni un territoire à part, la Guinée fait partie d’un ensemble régional et universel. Que les gens arrêtent de manipuler des foules pour assouvir leur besoin personnel. Quand on sait qu’on est entrain de faire des destructions de biens et une chasse aux sorcières à Kankan, c’est une attitude qu’il ne faut pas encourager et encore moins tolérer c’est à cela qu’il faut être ferme et rigoureux ».

Pour finir Abdoul Gadiry Diallo interpelle les autorités guinéennes à prendre leurs responsabilités en main et promet : « d’alerter la communauté internationale sur les possibles dérives que cette élection pourrait susciter et aussi faire recours aux institutions qui sont capables de rappeler à l’ordre les autorités guinéennes ».