« Je m’adresse à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens depuis l’Afrique », a déclaré l’ancien président guinéen dans un post sur Facebook, sans toutefois préciser de quel pays il s’exprimait.

Où se trouve donc Alpha Condé ? Selon Jeune Afrique, il ne serait ni au Sénégal, ni en Côte d’Ivoire, ni au Mali, ni au Congo-Brazzaville. Le magazine rapporte que l’ex-chef d’État séjournerait dans un pays dirigé par un président ami, à partir duquel il effectuerait des allers-retours en Turquie, où il possède un pied-à-terre.

« Personne ne sait où je suis », a-t-il indiqué lorsqu’il a été joint par nos confrères.

Dans sa déclaration, l’ancien chef d’État a assuré qu’il n’a « jamais cessé de penser au peuple de Guinée » et a invité ses compatriotes à faire preuve de résilience. « Ensemble, nous avons surmonté des épreuves très difficiles par le passé. Nous avons réussi, ensemble, à faire avancer notre pays. Restons unis et solidaires, car cela nous permettra de bâtir un pays fort, où nous pourrons vivre en paix et dans la prospérité. L’avenir et le progrès sont devant nous tous. »

Renversé du pouvoir le 5 septembre 2021, Alpha condé est officiellement en séjour médical en Turquie depuis 2022.