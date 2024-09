Depuis la Turquie, l’ancien président Alpha Condé s’est adressé aux Guinéens dans une courte vidéo de 27 secondes, largement relayée sur les réseaux sociaux.

Malgré une période difficile, il a tenu à rassurer ses compatriotes : « Je n’ai jamais cessé de penser à vous », a-t-il déclaré.

Alpha Condé a rappelé les moments difficiles surmontés ensemble par le passé et a appelé à l’union pour bâtir un avenir meilleur. “Ensemble, nous avons fait avancer notre pays, et c’est dans l’union que nous parviendrons à construire une nation forte, où règnent paix et prospérité”.

“L’avenir et le progrès sont devant nous tous”, a-t-il déclaré.

Ce message intervient dans un contexte politique marqué par une crise entre la junte et les Forces vives de Guinée.