Membre du bureau politique de l’Union des Forces Républicaines (UFR), Saikou Yaya s’est exprimé sur la situation socio-politique du pays, dominée par la prise du pouvoir par les militaires, qui ont suspendu la Constitution en vigueur et capturé Alpha Condé, aux affaires depuis 2010.

Comme Sidya Touré, le secrétaire exécutif de l’Ufr dit avoir pris acte du coup de force provoquant l’éjection d’Alpha Condé de Sékhoutouréya. Saikou Yaya Barry estime toutefois que pour une transition réussie, les nouvelles autorités du pays doivent faire en sorte que la Guinée se construise et qu’il y ait un développement harmonieux. Pour se faire, l’opposant rassure de la disponibilité de leur formation politique à collaborer avec le CNRD.

« Nous sommes un parti politique transversale qui a montré partout à la Guinée, qu’aucune partie ne peut aller sans l’autre. Il faut qu’on unisse nos forces pour la développer. Et pour cela il faut une compétence, il ne faut pas prendre les choses selon votre ethnie ou la région », a-t-il laissé entendre.

Plus loin, Saikou Yaya Barry affirme que le président de l’Ufr est l’homme qu’il faut après cette transition. Il invite les Guinéens à rester unis afin que la junte mène à bien sa période transitoire.

« Aujourd’hui, on a besoin de nous retrouver, de raffermir nos rangs et de faire en sorte que la Guinée avance. Donc vu la compétence d’un Sidya Touré, nous estimons que la vérité peut resurgir et que la compétence peut être mise en valeur et qu’il sera le futur président une fois que la transition sera bien menée », souligne Saikou Yaya.

Au Lieutenant-Colonel Mamady Doumbouya, le secrétaire exécutif de l’Ufr souhaite qu’il fasse le travail du pays et de faire en sorte qu’il y ait une transition réussie. « Ça ne sert à rien d’être pressé, c’est de bien faire les choses et faire en sorte qu’une démocratie s’installe », a-t-il conclu.