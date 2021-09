Quelques jours après sa sortie de prison suite à la prise du pouvoir par l’armée en Guinée, le président du parti “Nos valeurs communes”, a livré son sentiment ce lundi 13 septembre 2021, par rapport au renversement du régime d’Alpha Condé.

Étienne Soropogui dit être surpris par ce qui est arrivé à l’ancien président qui a fait 40 ans de lutte démocratique dans l’opposition.

«Naturellement, nous avons tous été surpris de ce qui s’est passé par rapport à ce coup d’État», a-t-il dit dans l’émission Mirador sur FIM FM.

L’opposant a expliqué les circonstances dans lesquelles lui et ses codétenus ont vécu l’ambiance de ce coup d’État ayant abouti à l’arrestation d’Alpha Condé depuis la maison d’arrêt de Coronthie.

«Lorsque les coups de feu ont commencé à retentir, mes codétenus m’ont réveillé pour dire attention ça tire. Mais on a eu l’impression dans un premier temps que ça se passait aux alentours de la maison centrale, on s’est levé, on a commencé à s’informer, puisque les choses sont allées très vite, la maison centrale était barricadée, notre cellule qui était ouverte a été vite refermée et puis après les choses sont allées plus vite que ce qu’on attendait», a-t-il relaté, avant d’expliquer qu’il a eu un sentiment de désolation lorsqu’il a appris qu’effectivement l’ancien locataire du palais Sekhououréah a été arrêté.

«Honnêtement j’étais désolé, parce que c’est pas ce qu’on a souhaité pour notre pays. C’est en cela que nous avons travaillé pour expliquer à M. Alpha Condé et à tous ceux qui étaient autour de lui, que nous ne souhaitons pas que cela arrive à notre pays».

Selon ce responsable de l’ANAD, le sort d’Alpha Condé lui a permis à comprendre que ceux qui se battaient contre son troisième mandat qui avaient raison.

«Nous qui avions demandés à Alpha Condé de n’est pas s’octroyer ce troisième mandat, nous étions plutôt ses véritables amis, et que ses ennemis ce sont ceux qui l’ont poussés. Au-delà du putch, mais de voir un de nos compatriotes en nous, en dépit de tout ce qu’il a fait, de se retrouver humilier de la sorte. Nous n’avions pas souhaités cela», insiste l’ancien commissaire à la CENI.

Malgré qu’il (Alpha Condé) ait été à un moment donné un adversaire politique à lui, mais, Étienne Soropogui reconnaît qu’il avait du respect et considération pour l’homme à cause des quarante ans (40) ans de lutte démocratique.

«Parce qu’il a été un symbole pour la nouvelle génération», souligne l’allié de Dalein.