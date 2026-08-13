CAN féminine 2026 : le Cameroun remporte le duel des Lionnes et retrouve la finale dix ans après

Les demi-finales de la 14ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations féminine ont livré leur verdict ce mercredi soir, avec l’élimination du pays hôte. Au terme de 120 minutes de jeu et d’une séance de tirs au but irrespirable, le Cameroun a remporté le choc des Lionnes face au Maroc (3-1 aux tirs au but).

On connaît désormais l’affiche de la grande finale de la CAN féminine 2026. Après leur succès face au Maroc, les Camerounaises retrouveront le Malawi dimanche prochain pour conclure cette 14ᵉ édition.

Soirée cauchemardesque pour le pays hôte dans le choc des Lionnes

Le duel entre les Lionnes de l’Atlas du Maroc et les Lionnes indomptables du Cameroun a tenu toutes ses promesses au stade Prince Moulay Hassan de Rabat. Dans une ambiance électrique, les deux sélections ont livré l’un des matchs les plus intenses du tournoi.

Après un score nul et vierge (0-0) à l’issue du temps réglementaire, marqué par plusieurs occasions de part et d’autre, les deux équipes ont dû se départager en prolongation.

Durant cette période supplémentaire, les Marocaines ont eu une énorme opportunité de prendre l’avantage après l’obtention d’un penalty à cinq minutes du terme. Mais Fatima Tagnaout n’a pas réussi à convertir cette occasion.

Tout s’est donc joué lors de la séance des tirs au but. Le Cameroun s’est finalement imposé 3-1, notamment grâce aux trois arrêts de sa gardienne, Michaely Bihina, désignée femme du match.

Le Cameroun file en finale

Les Lionnes indomptables retrouvent la finale de la CAN féminine dix ans après leur dernière apparition à ce stade de la compétition. En 2016, elles s’étaient inclinées face au Nigeria, à domicile.

Les Camerounaises tenteront désormais de décrocher leur premier sacre continental dimanche prochain face au Malawi, lui aussi en quête d’un premier titre dans la compétition.

La malédiction se poursuit pour le Maroc

Pour le Maroc, cette élimination constitue une nouvelle désillusion après les défaites en finale des éditions 2022 et 2024, toutes deux disputées à domicile, à Rabat.

Les joueuses de Jorge Vilda nourrissaient l’ambition de décrocher enfin leur première étoile continentale. Mais malgré une solide campagne défensive, avec un seul but encaissé depuis le début du tournoi, et le soutien d’un public acquis à leur cause, les Lionnes de l’Atlas devront encore patienter avant de s’installer au sommet du football féminin africain.