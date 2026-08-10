CAN féminine 2026 : le Malawi renverse le Ghana et s’invite dans la cour des grands

Le Malawi décroche le dernier billet qualificatif pour les demi-finales de la CAN féminine 2026 après sa victoire (2-1) face au Ghana, ce dimanche soir à Rabat. Pour sa première participation à cette compétition, la sélection malawite s’invite dans le dernier carré et valide également sa qualification pour la prochaine Coupe du monde.

Le stade Al Madina de Rabat a accueilli le dernier quart de finale de cette 14ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations féminine, remporté par le Malawi, qui complète ainsi le tableau des demi-finales.

Le Ghana surprend d’entrée, le Malawi renverse

Tout est allé très vite dans cette rencontre. Les Black Queens ont ouvert le score dès la 7ᵉ minute grâce à Chantelle Boye-Hlorkah.

Le Malawi réagit rapidement et égalise cinq minutes plus tard par l’intermédiaire de Tewa Chiwanga, qui inscrit son quatrième but dans la compétition.

Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score de parité (1-1).

Au retour des vestiaires, les duels s’intensifient, les occasions se multiplient et les ajustements tactiques s’opèrent des deux côtés.

À la 69ᵉ minute, les Ghanéennes pensent prendre l’avantage avant de voir le but d’Alice Kusi refusé pour une position de hors-jeu après intervention de la VAR.

À dix minutes de la fin du temps réglementaire, les Malawites renversent définitivement la rencontre grâce à Rose Kadzere.

Score final : 2-1 pour le Malawi, qui réalise un nouvel exploit historique après avoir terminé en tête du groupe C devant le Nigeria et la Zambie en phase de groupes.

Les Scorchers affronteront l’Algérie en demi-finales, mercredi prochain au stade Olympique de Rabat.

Le Malawi s’invite dans la cour des grands

Pour sa première participation à la CAN féminine, la sélection malawite aura marqué les esprits en devenant la véritable révélation de cette 14ᵉ édition. Elle disputera également sa première Coupe du monde féminine en 2027 au Brésil.