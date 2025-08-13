La Fédération guinéenne de football, en partenariat avec le ministère des Sports, a présenté officiellement, mardi 12 août 2025, le nouvel entraîneur du Syli national, le Portugais Paulo Duarte.

Présidant la cérémonie, le ministre des Sports, Keamou Bogola Haba, a salué un processus de recrutement qu’il juge “transparent et inclusif”. “Je suis très content parce que la question de la transparence, c’est une question importante, et réussir un processus comme ça, avec beaucoup d’acteurs, est important”, a-t-il déclaré.

Justifiant le choix porté sur Paulo Duarte, le ministre a affirmé : “Nous avons voulu avoir un entraîneur guinéen. Je crois que Paulo Duarte sera l’un de ces Guinéens-là.”

Il a ensuite esquissé les grandes lignes du projet confié au technicien : bâtir une équipe compétitive et participer à la refondation du football guinéen. “Il va vivre ici, résider ici, travailler avec nous, parce qu’il se sent Guinéen et qu’il aime la Guinée. C’est l’un des critères sur la base desquels il a été recruté. Il y a deux projets importants : construire une équipe et contribuer à la refondation de notre football. Nous savons qu’il y a des talents partout en Guinée, il faut que nous soyons capables d’aller les chercher, les aider à se développer, et nous ne voulons plus qu’un jeune soit dans l’équipe nationale par hasard.”

Pour le ministre, cette ambition passe par un suivi rigoureux des joueurs, dès les catégories de jeunes jusqu’à l’équipe A. “Le joueur devrait être suivi à partir de 15 ans, jusqu’à ce qu’il atteigne l’équipe senior, afin que chacun connaisse son parcours, des U15 aux U23, jusqu’à l’équipe nationale.”

Afin de mettre en œuvre cette vision, la Fédération et le ministère entendent nommer des entraîneurs à temps plein pour toutes les catégories, travaillant en étroite collaboration avec le sélectionneur. “Aujourd’hui, le sélectionneur national peut recruter même un enfant de 16 ans. Nous avons donc décidé de mettre en place des coaches à temps plein, chargés de la détection, du suivi et du développement des joueurs, selon un processus clair et traçable par tous.”

Keamou Bogola Haba a reconnu que la Guinée ne dispose pas encore d’entraîneurs locaux répondant aux critères requis. “Il faut former des Guinéens avant 2027, avec l’appui de la CAF et de tous les acteurs, pour que nous ayons une grande équipe et une cinquantaine de techniciens certifiés.”

En conclusion, il a sollicité l’engagement de la presse et des acteurs du football autour de ce projet de long terme. “Nous avons besoin de votre soutien face aux influences extérieures sur l’équipe. Les dirigeants, anciens joueurs, autorités… soyez cléments. Acceptez et accompagnez-le pour cette période.”