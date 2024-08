Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à travers la Direction générale de la Police, a procédé à la présentation de quatre présumés malfaiteurs à la presse le lundi 12 août 2024.

Ces quatre individus, porteurs d’armes de guerre, ont été arrêtés le 6 août 2024, aux environs de 19 heures, par les agents de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI), dans le cadre de leurs missions régaliennes.

Ils détenaient : « sept (07) armes de guerre de type PMAK ; sept (07) boîtes de chargeurs bien garnies ; deux (02) pieds de biche ; une meule ; trois (03) tournevis ; des marteaux ; et quelques manteaux de corps », rapporte le service de communication et relations publiques du ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

Selon cette même source, ces individus désormais identifiés ont reconnu sans ambiguïté les faits qui leur sont reprochés. Ils ont également cité leurs complices et receleurs, actuellement en fuite. Les présumés délinquants seront traduits devant le Tribunal de Première Instance de Kaloum pour y être jugés.