L’entreprise minière SimFer a organisé, ce mercredi 11 juin 2025, une cérémonie de reconnaissance à Conakry pour honorer ses fournisseurs et partenaires, acteurs clés du développement du projet Simandou. L’événement, qui a rassemblé plus de 250 invités, représentants d’entreprises, membres du gouvernement et médias, visait à saluer la contribution essentielle des fournisseurs au bon déroulement du plus grand projet minier de la Guinée.

Joint-venture entre le gouvernement guinéen, Rio Tinto et China Iron Ore Holdings (CIOH), SimFer collabore aujourd’hui avec plus de 900 entreprises guinéennes. Ces fournisseurs sont actifs dans des secteurs aussi stratégiques que la construction, la logistique, la restauration, la sécurité ou encore la fourniture de main-d’œuvre. Leur engagement a permis de faire avancer de manière significative le projet Simandou, dans le respect des normes de sécurité, de qualité et de responsabilité sociale.

Depuis janvier 2025, SimFer a injecté plus de 465 millions de dollars US dans l’économie locale, via des contrats avec des entreprises guinéennes. Un effort qui témoigne de la volonté du groupe de promouvoir un contenu local ambitieux et de soutenir le développement du tissu économique national.

Huit prix pour valoriser l’excellence

Au cours de la cérémonie, SimFer a remis huit prix à des entreprises locales et internationales, sélectionnées parmi une liste de 25 fournisseurs nominés. Ces distinctions récompensent l’excellence opérationnelle, la sécurité, l’innovation, l’engagement communautaire et la gouvernance d’entreprise.

Voici les lauréats :

SOUMCOPRESS : Prix Simandou – Performance Fournisseur de Services

PRIMA SERVICES : Prix Simandou – Performance Fournisseur de Biens

SOGEFEL : Prix de l’Étoile émergente

HELI DRILLING SOLUTIONS : Prix HS&E – Santé, Sécurité et Environnement

ADCAP : Prix Konia – Engagement communautaire

CIFADEL : Prix de l’entreprise communautaire

JAMILAH FOUNDATION : Prix RTG – RED pour le développement socio-économique

CR18 : Prix Wontanara – Principaux fournisseurs

Dans son discours, Chris Aitchison, directeur général de SimFer, a souligné l’importance stratégique des partenariats locaux dans la réalisation du projet Simandou.

« Sans nos fournisseurs, et en particulier les plus de 900 entreprises guinéennes avec lesquelles nous travaillons, il n’y aurait pas de Simandou. Grâce à leur expertise, à leur engagement et à leur ancrage local, nous créons ensemble un projet qui sera un levier de transformation. »

Il a également réaffirmé l’engagement de SimFer à grandir durablement aux côtés de ses partenaires, en misant sur la santé et la sécurité, la responsabilité sociale, le respect des normes, et une gouvernance transparente.

À travers cette cérémonie, SimFer envoie un message fort : le développement industriel et minier de la Guinée passe par une collaboration étroite avec les entreprises locales, et par la valorisation des compétences nationales.