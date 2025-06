En marge du lancement officiel des examens nationaux ce jeudi 12 juin 2025, marqué par le début des épreuves d’entrée en 7ᵉ année, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire, Jean Paul Cedy, a exprimé sa volonté de réformer le système d’organisation des examens en Guinée. Il souhaite une décentralisation progressive, en conformité avec les textes réglementaires en vigueur.

Face à la presse, le ministre a réaffirmé son engagement à redistribuer les responsabilités entre les différentes structures administratives concernées, afin de garantir un processus plus transparent et plus efficace.

« Mon objectif à terme, c’est que chacun organise les examens qui relèvent de sa compétence. Que la commune organise l’entrée en 7ᵉ, que la région prenne en charge le BEPC, et que l’État se concentre sur le baccalauréat. C’est ce que prévoient les textes. Et nous avons les moyens d’y parvenir », a déclaré Jean Paul Cedy.

En adoptant cette approche, le département de l’éducation entend renforcer la responsabilité locale, améliorer la gestion logistique et limiter les défaillances souvent constatées dans le système centralisé actuel.

Cette réforme, si elle est mise en œuvre, marquerait une étape importante dans la modernisation de l’administration éducative guinéenne, régulièrement critiquée pour ses dysfonctionnements récurrents lors des examens nationaux.