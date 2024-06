De passage cette semaine dans la région de la Haute Guinée, le Premier ministre Bah Oury s’est entretenu avec les autorités religieuses et administratives de Kankan sur l’affaire Cheick Souleymane Sidibé.

A cette occasion, Bah Oury dit avoir invité ses interlocuteurs à prendre des précautions pour éviter des problèmes aux conséquences incalculables dans cette partie de la Guinée.

Plusieurs observateurs dénoncent l’indifférence des autorités dans cette affaire qui oppose l’Inspection régionale des affaires religieuse de Kankan à Karamo Solo, considéré comme le “père spirituel” du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya.

Le Premier ministre rassure que des démarches sont en cours pour régler ce problème de la manière la plus intelligente possible: “Je crois que nous gérons un passif et un héritage qui ne date pas d’aujourd’hui qui date de la période où certains protagonistes sont devenus des adversaires extrêmement actifs du CNRD et de la gouvernance actuelle. Mais des dispositions seront prises et nous avons demandé aux autorités morales et religieuses de régler ce problème de la manière la plus intelligente et la plus rapide possible. Pour les autres aspects administratifs, les services concernés prendront les dispositions à la lumière des faits qui seront examinés le plus rapidement possible. Ce que je dois dire c’est ce que j’ai dit aux autorités morales de la région de la Haute Guinée, c’est de ne pas être dans une logique où on peut être victime de provocation d’où qu’elle vienne. Agissons avec intelligence et avec sagesse pour ne pas donner prétexte à des situations susceptibles de dégénérer et qui pourrait plonger notre région orientale dans une situation qui pourrait être proche de ce qui se passe au Sahel. Nous avons une attention très particulière et nous veillons au grain pour ne pas que des dissensions internes soient exploitées par d’autres forces asymétriques qui sont à l’affût dans cette partie de notre territoire”, a expliqué le chef du gouvernement à Rfi.

Dans sa décision rendue le 5 juin dernier, la Haute autorité de la communication a envoyé un avertisssement à la radio Nourdine FM, pour diffusion des propos “calomnieux” et “diffamatoires” tenus par Karamo Solo, fondateur de ladite radio.

Faut-il s’attendre à des sanctions plus sévères contre Elhadj Souleymane Sidibé et sa radio? Bah Oury renvoie la balle dans le camp des organes habilités à juger de tels faits.

“Je ne veux pas prendre la place de la Haute autorité de la communication et les organes les plus habilités à juger les faits en conformité avec les cahiers de charge, mais la loi reste la loi et la loi sera celle qui va primer en toute circonstance”.