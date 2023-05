Le Premier ministre, Bernard Goumou, prend fait et cause pour les Forces de défense et de sécurité (FDS) accusées d’être à l’origine des tueries sur l’Axe.

Les manifestations des Forces vives les 10 et 11 mai ont été émaillées des violences à Conakry. Les organisateurs accusent les Forces de défense et de sécurité d’avoir tiré sur les manifestants. Ils font état de 7 personnes tuées par balles, 48 blessées dont 16 graves et des arrestations.

« Nos agents de sécurité et de Force de défense sont souvent accusés de tous les maux dans l’exercice difficile de leur mission de sécurisation de la cité et du maintien de la paix face aux manifestations de rue violentes », a déploré Bernard Goumou à l’occasion de la pose de la première pierre de la construction du commissariat urbain de Coronthie. Pourtant, a souligné le Premier ministre, « les Forces de défense et de sécurité sont au service de l’intérêt général. Sans leur détermination et leur professionnalisme à protéger et à réinstaurer l’ordre public partout où il est perturbé, nous-mêmes citoyens, nos libertés seraient toujours menacées ».