Dans une déclaration rendue publique ce samedi 13 mai 2023, le Forum des forces politiques (FFP), dirigé par Boubacar Diallo, s’est exprimé sur le cas des tueries depuis l’avènement du CNRD au pouvoir. Cette coalition membres des Forces vives de Guinée exige la mise en place d’une commission d’enquête internationale.

Dans sa déclaration, le FFP a d’abord condamné avec « la dernière énergie les tueries et exactions perpétrées par les Forces de défense et de sécurité (FDS) à l’encontre des paisibles populations lors de manifestations pacifiques des 10 et 11 mai 2023 organisées par les Forces Vives de Guinée ».

Dans le même sillage, il dit noter avec « regret et amertume », que le CNRD et son Gouvernement se sont complètement « éloignés » de leurs engagements pris lors du discours programme de refondation du Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition.

Le FFP exige : « La mise en place d’une commission internationale d’enquête sur les tueries et exactions perpétrées depuis l’avènement du CNRD au pouvoir en République de Guinée, l’arrestation et l’inculpation de l’agent en civil des Forces spéciales identifié avec des armes de guerre lors des manifestations du 10 mai 2023 3, la libération inconditionnelle de tous les détenus politiques, le retour inconditionnel des leaders politiques exilés ainsi que le règlement des différends domaniaux les opposant à l’Etat, la mise en application des résolutions issues de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO du 04 Décembre 2022 ».

Par ailleurs, le forum des forces politiques présente ses condoléances les plus attristées et sa solidarité aux familles endeuillées.