Finalement, Elhadj Ibrahima Diallo, surnommé “Onathol”, a cédé la présidence de la coordination nationale Fulbhé et Haali Pular de Guinée à Elhadj Alseny Dalaba Barry ce jeudi 13 avril 2023.

Après plusieurs jours de négociations entre les deux leaders du Foutah pour la présidence de cette coordination suite au décès d’Elhadj Ousmane Baldé, également surnommé “Sans Loi”, Onathol a accepté de céder après l’implication d’Elhadj Cherif Abdourahmane et Elhadj Fadja Diallo.

En témoigne leur présence au siège de la coordination à Boussoura dans la commune de Matam. Prenant la parole, le désormais vice-président de l’association, “Onathol” Diallo, affirme que la fumée blanche est derrière nous : “Ce que je peux vous dire, c’est que nous avons parlé clairement, nous avons fait des témoins. Ce qui a été dit reste désormais dans le passé. Nous allons travailler ensemble comme d’habitude. Beaucoup de personnes m’ont parlé à la maison comme dans la rue, de la Forêt, en passant par la Haute Guinée jusqu’à la Guinée maritime”.

Dans le même sens, le président par intérim de cette coordination, Elhadj Alseny Dalaba Barry, a invité chacun à s’impliquer pour la réussite de cette transition qu’il vient d’entamer : “Depuis ma première déclaration, j’ai dit que chacun restera à sa place dans cette coordination. Moi, je suis un commerçant et un homme d’affaires, je ne suis pas à la retraite. Pendant cette transition, il faut qu’on s’entraide. Chacun doit faire ce qu’il peut, que ce soit avec de l’argent, de l’intelligence ou de l’éducation. Beaucoup de personnes pensaient qu’on allait se diviser, mais nous sommes unis et indivisibles. Je remercie Elhadj Ibrahima et ceux qui l’ont conseillé jusqu’à présent. Tout le travail de la coordination lui revient. Nous avons beaucoup de choses qui nous attendent, il faut commencer dès maintenant”, a-t-il conclu.