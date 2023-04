Via un communiqué de presse rendu public ce jeudi 13 avril 2023, le porte-parole de la présidence de la République, a annoncé l’arrivée très prochain du président Rwandais. Le Colonel Amara Camara a aussi évoqué les raisons de la visite de Paul Kagamé à Conakry.

«Son excellence monsieur le Président de la République sœur du Rwanda, Paul Kagame, effectuera une visite officielle en République de GUINÉE du 16 au 17 Avril 2023, à l’invitation de son excellence le colonel Mamadi Doumbouya, Président de la Transition, chef de l’État, chef suprême des armées», lit-on dans le communiqué.

Selon le ministre secrétaire général à la présidence, cette visite de Paul Kagamé «revêt une grande importance dans le renforcement des relations bilatérales entre la République du Rwanda et la République de Guinée, et témoigne de l’engagement des deux pays à raffermir leur coopération dans divers domaines, tels que l’économie, la sécurité, l’agriculture, les mines et la culture».

Durant cette visite, colonel indique qu’en dehors des tête-à-tête traditionnels, le Président Rwandais aura également des entretiens dans le cadre bilatéral avec le colonel Mamadi Doumbouya pour« évoquer des questions d’intérêts communs, consolider les liens d’amitié entre les deux peuples et explorer de nouvelles opportunités de coopération».

La présidence de la République invite les médias nationaux et internationaux à couvrir cette visite officielle. À cet effet, les médias accrédités seront contactés par la Direction de la Communication et de l’Information de la Présidence pour le retrait de leurs badges d’accès, à partir de ce vendredi 14 Avril 2023.