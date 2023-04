Le tiraillement qui entoure l’organisation des funérailles de l’ex-première dame de la République Hadja Djéné Kaba Condé, a connu une évolution ces dernières 24 heures. Alors qu’un audio dans lequel on entend la voix d’Alpha Condé discuter avec Gnalen Kaba, fille de sa défunte épouse, fait le tour des médias et des réseaux sociaux, les responsables du RPG arc-en-ciel annoncent le retrait du parti dans le processus.

Selon Taliby Dabo, un des proche du président Alpha Condé, cette situation intervient au moment où les discussions étaient en avance entre les deux familles pour le rapatriement du corps et pour que les funérailles se passent dans des meilleures conditions. Mais hélas ! Les déclarations de la fille de l’ex-première dame ont tout changé.

« Ce n’est pas seulement le mari de la défunte, tout le monde n’est pas d’accord avec ce que la fille a dit. Mais son message est clair, elle voudrait dire que chez eux c’est l’enfant qui décide et non les parents, et puisqu’on a plus à faire avec les parents, puisqu’on veut nous emmener à faire avec les enfants, je crois que cela ne peut pas se faire. Et son message voudrait dire aussi qu’attention s’il n’y a pas eu divorce, c’était par rapport à autre chose, je récupère la dépouille de ma maman, je la mets à la disposition des nouvelles autorités et nous allons faire les funérailles, c’est ce qu’elle a fait, c’est tout simplement un détournement. Donc la logique est qu’ avec ce qui a été préparé ou orienté, devrait nous amener à ce point de recul ou alors à la suspension de tout ce qui a été engagé comme processus qui nous emmener vers les funérailles de Hadja Djéné Kaba », a annoncé ce cadre du RPG dans l’émission Mirador.

Dans cette affaire, Taliby Dabo n’écarte pas l’hypothèse selon laquelle, Gnalen Kaba est manipulée par les adversaires d’Alpha Condé. « Gnalen n’a pas agit seule, quand l’avocat de Alpha est rentré en contact avec elle, il est rentré en contact avec l’hôpital, le directeur de l’hôpital a dit d’accord, quand vous venez avec Gnalen nous allons faire l’autopsie et vous remettre le corps pour le transfert vers la Turquie, quelques temps après le directeur de l’hôpital a dit à l’avocat écoutez, j’ai reçu des instructions, pour dire qu’il faut remettre le corps à Gnalen et à l’Etat guinéen », a révélé M. Dabo, qui prend à témoin l’opinion nationale et internationale sur les efforts fournis par Alpha Condé pour rendre hommage à son ex épouse.

« Le peuple sait que Alpha a tout fait pour voir sa femme, cela ne lui a pas été accepté. C’est une force et un détournement qui fait que malheureusement le corps ne peut pas aller en Turquie », regrette-il.

Face à cette situation, Alpha Condé aurait adressé à tous ses militants et sympathisants, un message dans lequel il les invite à s’éloigner de la cérémonie funèbre de sa défunte épouse.