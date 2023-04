Le président du parti Rassemblement Pour la République (RPR) s’est prononcé ce jeudi 13 avril 2023 sur la rencontre prévue entre les forces vives, les leaders religieux et le Premier ministre Bernard Gomou.

Interrogé par Guinee360 sur le déroulement de ces échanges, Diabaty Doré a répondu : “Ça fait presque un mois maintenant qu’on n’a rien obtenu. En tout cas, ça va me surprendre s’ils vont résoudre quelque chose. Les gens qui viennent et qui se disent facilitateurs, je ne leur fais pas confiance. Tout simplement parce qu’il y a eu des choses qui se sont passées dans notre pays et qu’ils n’ont pas levé le petit doigt. Donc pour moi, ils ne sont pas mieux placés pour résoudre une crise dans le pays. D’ailleurs, les religieux n’ont qu’à prier pour le pays. Ils n’obtiendront rien“.

Malgré le manque de confiance qu’il accorde au facilitateur du dialogue, le leader du RPR affirme qu’il faut continuer le combat. “J’ai été clair, la lutte à un certain niveau, il ne faut pas reculer. Vouloir leur dire de reculer parce que ce sont des religieux, non. J’ai beaucoup de respect et d’estime pour eux. Donc qu’ils continuent la lutte. Seule la lutte libère. Aujourd’hui, tout le monde est conscient que le CNRD qui est en face de nous, non seulement il ne veut pas quitter le pouvoir, mais il ne ferait rien non plus pour que nous soyons satisfaits demain par rapport à nos préalables. Donc pour moi, c’est une peine perdue de revenir à la case de départ“, a-t-il renchéri.

Malgré son pessimisme quant à l’aboutissement de ce dialogue, Diabaty Doré souhaite qu’il réussisse. “Mon souhait aujourd’hui, c’est qu’ils réussissent parce que ça va dans le bonheur de la Guinée et des Guinéens. Ce n’est pas parce que j’ai suspendu ma participation que je veux que les gens sortent dans la rue, non”, a-t-il conclu.