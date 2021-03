Le Chef de file de l’opposition a répondu aux critiques de ses collègues, suite à ses récentes visites chez le président de la République. Pourtant, Mamadou Sylla croit que cet acte est la seule stratégie pour réussir ses démarches pour le dialogue.

En se justifiant à cet effet, le député affirme ne pas pouvoir obtenir le cadre de dialogue inscrit dans le calandrier de son cabinet. «Même si je suis de l’opposition, si je suis loin du président, comment pourrais-je obtenir ce qu’on veut», s’interroge-t-il.

«Il faut dialoguer, s’asseoir voire manger avec le président et lui demander ce qu’on veut et ensuite, lui conseiller aussi […]»

Si d’aucuns pensent que Mamadou Sylla partage de nos jours de liens [les plus fraternels] avec Alpha Condé, à travers des appels téléphoniques, de visites, des consultations…cela ne signifie pour autant, son rattachement à ce dernier, d’après le Chef de file de l’opposition.

«Moi je veux la paix. Et pour obtenir ça, je peux dire que tout est dans sa main. Il faut aller vers lui et essayer de savoir réellement ce qui se passe», répond le président de l’UDG.