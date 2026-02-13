Dans un décret rendu public ce jeudi 12 février 2026, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a fixé les missions et prérogatives du ministre secrétaire général de la Présidence ainsi que celles du ministre directeur de Cabinet.

Les missions du ministre secrétaire général de la Présidence

Selon le décret, le ministre secrétaire général de la Présidence est notamment chargé de :

assurer la préparation des Conseils des ministres, en relation avec le ministre directeur de Cabinet et le secrétaire général du Gouvernement ;

rédiger, à l’issue de chaque Conseil des ministres, conjointement avec le secrétaire général du Gouvernement, un relevé de décisions ainsi qu’un compte rendu intégral des délibérations non rendues publiques ;

assister le Président de la République dans la formulation des choix politiques et techniques conformément à sa vision de la Nation ;

assurer le suivi des activités gouvernementales et parlementaires pour le compte du Chef de l’État ;

coordonner les relations entre la Présidence de la République et la Primature ;

recevoir, le cas échéant, délégation de signature du Président pour des matières déterminées ;

préparer les correspondances présidentielles destinées aux institutions, administrations et autorités étrangères ;

gérer le courrier de la Présidence ;

accomplir toute mission particulière confiée par le Chef de l’État ;

superviser les cellules techniques créées par le Président ;

suivre la mise en œuvre des orientations présidentielles au sein des institutions publiques ;

proposer des solutions et stratégies en vue de la réalisation des missions constitutionnelles du Président ;

assurer les relations du Chef de l’État avec les institutions, les formations politiques, la société civile et les confessions religieuses ;

établir les décrets et ordonnances soumis à la signature présidentielle et en assurer le suivi jusqu’à leur publication au Journal officiel ;

représenter le Président de la République, sur instruction de celui-ci, lors d’événements officiels.

Organisation du Secrétariat général de la Présidence

Le décret précise également l’organisation du Secrétariat général de la Présidence. Celui-ci comprend :

des conseillers techniques nommés par décret ;

des chargés de mission ;

des attachés de cabinet ;

un secrétariat particulier ;

des services propres ;

des services rattachés.

Services propres

Division des affaires financières (gestion budgétaire et comptable) ;

Division des ressources humaines (politique RH et développement du personnel) ;

Secrétariat central (gestion du courrier).

Services rattachés

Direction nationale des archives ;

Direction des garages du gouvernement.

Le Cabinet civil du Président

Direction

Le Cabinet civil est dirigé par un directeur de Cabinet ayant rang de ministre, nommé par décret. Il assiste aux Conseils interministériels et aux Conseils des ministres.

Missions

Le Cabinet civil est chargé de :

préparer et organiser les déplacements du Président ;

assurer la communication et la couverture médiatique des activités présidentielles ;

informer le Chef de l’État ;

suivre la mise en œuvre des projets et programmes présidentiels ;

organiser les contacts officiels ;

superviser la traduction ;

assurer la gestion et la maintenance des installations de la Présidence ;

exécuter toute mission confiée par le Président.

Services propres du Cabinet civil

Service médical ;

Bureau de gestion du parc automobile ;

Direction du protocole d’État ;

Intendance générale ;

Administration des palais et résidences présidentielles.

Services rattachés

Services spéciaux ;

Bureau central des transmissions ;

Bureau du chiffre ;

Centre de documentation ;

Direction de la communication et de l’information ;

Service national des bourses extérieures (SNAB).

Le Cabinet militaire

Le Cabinet militaire constitue l’état-major particulier du Président de la République.

Direction

un chef d’état-major particulier (officier général ou supérieur) ;

un adjoint ;

des conseillers.

Missions

Il est chargé de :

veiller à la sécurité du Président ;

préparer les décisions en matière de défense ;

assister le Chef de l’État dans ses relations avec les forces armées ;

organiser les honneurs militaires ;

préparer les fiches techniques en matière de défense et de sécurité ;

définir et coordonner le protocole sécuritaire présidentiel.

Services et organismes spécialisés rattachés à la Présidence

Rattachés directement au Président

Chancellerie des Ordres nationaux ;

Banque centrale de la République de Guinée ;

Inspection générale d’État ;

ANLC-PBG ;

Société guinéenne du patrimoine minier ;

Société nationale des pétroles ;

Autorité de régulation des marchés publics ;

Loterie nationale de Guinée ;

Autorité de régulation du secteur des jeux.

Rattachés par délégation au Secrétariat général

Administration et contrôle des grands projets ;

Direction du patrimoine bâti public ;

Agence judiciaire de l’État ;

Secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature ;

Mission d’appui à la mobilisation des ressources internes ;

Autorité de régulation des secteurs de l’eau et de l’électricité ;

ASCAD ;

SONAPI.

Rattachés par délégation au Cabinet

Agence nationale d’aménagement des infrastructures minières ;

Agence guinéenne de développement (AGD) ;

Delivery Unit Simandou 2040.

Dispositions finales

Le décret précise que les avantages accordés aux travailleurs de la Présidence seront fixés par arrêté du ministre secrétaire général de la Présidence, après accord du Président de la République.

Ordre protocolaire

Ministre secrétaire général ;

Ministre directeur de Cabinet ;

Conseillers du Président ;

Chef d’état-major particulier ;

Conseillers techniques ;

Chefs d’organismes spécialisés ;

Chefs de services ;

Chargés de mission ;

Assistants techniques ;

Attachés de cabinet.