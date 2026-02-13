Alors des doutes planent sur l’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, la CAF s’est enfin s’est exprimée sur ce sujet. Interrogé en conférence de presse, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe n’a pas annoncé de décision définitive. Il confirme tout de même que le Maroc demeure officiellement le pays organisateur à ce stade, rappelant également que la contrainte du calendrier rend toute autre alternative complexe.

“Des discussions en cours”, le Maroc reste pays hôte

Après la sortie médiatique de la vice-ministre sud-africaine des Sports, Peace Mabe, évoquant la possibilité d’organiser la CAN féminine 2026 en Afrique du Sud plutôt qu’au Maroc, Patrice Motsepe s’est montré plus prudent devant les homme de médias, ce vendredi à Dar-es-Salam.

Tout en restant évasif sur la question, Dr patrice Motsepe a toutefois confirmé que la CAF demeurait engagée avec le Royaume chérifien pour la tenue de la prochaine CAN féminine sur le sol marocain «des discussions sont en cours et il y a énormément de compétitions. […] Le Maroc est venu apporter son aide parce que de nombreux pays souhaitaient organiser le tournoi, mais nous manquions de temps et nos standards sont très élevés. Plusieurs pays restent intéressés, mais demandent un changement de date. Nous ne pouvons pas modifier le calendrier, car cette compétition constitue une étape qualificative pour la Coupe du monde féminine», a conclu le président de la CAF, insistant sur la nécessité de jouer la compétition à la période indiquée.

Cette déclaration du patron de la CAF sème à nouveau le doute quant à la tenue du tournoi au Maroc à la période indiquée.

Par ailleurs, selon la presse marocaine, les Fédération Royale Marocaine de Football aurait aurait exprimé des réserves quant au calendrier, estimant que la compétition pourrait perturber le championnat national, déjà interrompu à deux reprises en raison de la CAN masculine et de la Coupe arabe 2025.

En attendant une décision définitive et une éventuelle sortie officielle côté marocain, la compétition reste maintenue du 17 mars au 3 avril 2026 dans les villes de Rabat, Casablanca et Fès.