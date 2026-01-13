Décédé le 6 janvier 2026, le corps du colonel Claude Pivi sera remis à sa famille ce mardi 13 janvier 2026. L’information a été confirmée par son avocat Me Abdouramane Dabo joint par Guinee360.

Selon l’avocat, les procédures administratives liées à la restitution de la dépouille sont quasiment achevées. «Les formalités sont finies. La réquisition est faite », a-t-il expliqué.

À l’heure de l’entretien, le corps du défunt se trouvait toujours à la morgue de l’hôpital Ignace-Deen. « Le corps est à la morgue. Il est à la disposition de la famille », a indiqué Me Abdouramane Dabo, soulignant que le corps n’est plus sous le contrôle direct des autorités.

Interrogé sur l’autopsie, l’avocat s’est montré catégorique. « Absolument, l’autopsie est déjà finie », précisant que les avocats du défunt ont été officiellement informés des résultats. « On a déjà été notifiés par les conclusions de l’autopsie et nous en prenons acte », a déclaré Me Dabo.

Concernant les modalités pratiques et l’horaire exact de la remise du corps, aucune heure précise n’était encore arrêtée. Les détails relatifs aux obsèques et l’inhumation de Claude Pivi devraient être communiqués ultérieurement par la famille.