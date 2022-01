L’artiste guinéen Safa Diallo est de retour en Guinée, il a atterri ce mercredi soir à l’aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Dès sa descente d’avion l’artiste a expliqué la raison principale de son séjour, il vient apporter sa part de contribution dans la réforme du pays.

Après avoir longtemps séjourné en Europe et en Amérique, Safa Diallo est enfin de retour au bercail et cela suite à la prise du pouvoir par le CNRD. Hostile au projet de troisième mandat d’Alpha Condé et réconforté de l’arrivé du CNRD et la mise en place d’un nouveau gouvernement, Safâ Diallo estime apporté son grain de sel dans cette phase importante du pays qui est la réforme de la Guinée.

«Je suis revenu au pays par ce qu’il y a un nouveau système et un nouveau gouvernement pour cela je suis revenu pour participer à la construction de la Guinée. Vous savez je me suis toujours opposé au régime d’Alpha Condé. A un moment j’ai voulu venir mais ils m’ont empêchés», a déclaré Safa Diallo.

Alors que les nouvelles autorités du pays et les acteurs désignés peinent à dévoiler les composants du CNT puis déterminé la durée de la transition, Safa Diallo souhaite rencontrer le président de la transition pour des fins d’échanges.

«J’ai eu des contacts et ils m’ont dit de revenir», a ajouté Safa Diallo.

Concernant sa musique, le dance hall man guinéen Safa Diallo a enregistré plusieurs morceaux de son album entre les USA et la Jamaïque et projète bien faire la dédicace de l’album en Guinée dans les mois ou semaines à venir .

Moustapha Barry