Manifestations en Guinée: au moins deux morts et plusieurs arrestations ce lundi

L’appel à manifester du Front national pour la Défense de la Constitution (FNDC ) contre une éventuelle modification de la Constitution a été émaillé de violences ce lundi 13 janvier à Conakry ainsi que dans d’autres villes de l’intérieur.

Tôt le matin des jeunes manifestants ont occupés les rues de la capitale en érigeant des barricades. Il a fallu attendre 13 h pour apprendre la mort de Mamadou Sow, élève en classe de Terminale. Âgé de 21 ans, qui aurait été tué par balles aux alentours de son domicile sis à Cosa.

Par ailleurs, à Labé, ville située au nord du pays des violents affrontements ont éclaté entre jeunes protestataires et forces de l’ordre. De ce côté, les dégâts sont énormes, on parle d’un cas de mort non encore identifié et de plusieurs dégâts matériels, notamment le Tribunal de Première Instance qui a été incendié.

À rappeler, que plusieurs villes de la Guinée ont été touchées par ces manifestations non-stop du FNDC, on peut citer n’zerekore, Boke, Kindia, Mamou et Dabola.