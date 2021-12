Contrairement à ce qui a été annoncé par certains sites d’informations et internautes, sur l’envahissement et la fermeture du siège du parti RPC arc-en-ciel par les forces de sécurité et de défense tôt ce dimanche matin 12 décembre 2021, le constat effectué par un reporter de Guunee360, révèle que le siège du parti Jaune, situé au quartier Siguiri Koro 1 n’a jamais été envahi ni fermé.

Elhadj Adama Cissé, ancien directeur de campagne de l’ex parti au pouvoir à la dernière élection présidentielle d’octobre 2020 et également président du nouveau comité de crise installé par le parti, revient sur les évènements de ce dimanche .

«C’est vrai que des jeunes voulaient manifester ce dimanche pour la libération du président Alpha Condé, mais l’idée là n’est pas venu des responsables du parti mais plutôt par des jeunes du parti évoluant sous le label du Forum des Jeunes et l’idée a été soumise aux responsables du bureau politique nationale. Aux dernières nouvelles, l’idée n’a pas été acceptée. C’est vrai nous voulons la libération du président, mais ça sera de façon pacifique.

Concernant l’envahissement du siège du parti à siguiri, le président du comité de crise, El hadj Adama Cissé, qualifie cela de non-lieu.

«Depuis 7 heures du matin, le siège est ouvert nous sommes là comme d’habitude et tout le monde le sait bien même les dimanches ça travail. Nous aussi nous avons appris à travers les rumeurs dans la ville et les réseaux sociaux. C’est faux et je me mets au défi quiconque. Les agents étaient aux alentours du siège dans le quartier qu’ils auraient appris qu’il y a une manifestation qui s’organise à partir du siège.», a-t-il témoigné.

Billy Nankouman Keita, correspondant de Guinee360 à Siguiri