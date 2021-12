En marge du 60e sommet ordinaire des chefs d’État de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui s’est ouvert ce dimanche 12 décembre 2021, à Abuja, au Nigeria, une délégation guinéenne conduite par le Premier ministre, Mohamed Béavogui, a rencontré plusieurs présidents de la sous-région, qui prennent part à cette rencontre.

En compagnie du chef de la diplomatie guinéenne, Dr Morissanda Kouyaté, l’émissaire du président de la transition, Mamadi Doumbouya, a rencontré les présidents du Niger, du Togo, du Ghana, de la Côte-d’Ivoire, ainsi que le président de la Commission de la CEDEAO.

«Nous avons été reçus avec des oreilles attentives. Le Premier ministre a bien transmis le message du Colonel Mamadi Doumbouya, le Président de la transition. Un message de fraternité et d’amitié de la Guinée aux peuples de la CEDEAO. La place de la Guinée est bien connue et soutenue par les membres de la CEDEAO. Nous sommes dans une discussion qui met ensemble les efforts d’accompagnement pour la bonne conduite de la Transition», a indiqué le ministre des Affaires Étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, rapporte le quotidien Mediaguinee, qui cite le service Communication de la Primature.

Il faut indiquer qu’avant de quitter Abuja, la délégation guinéenne a été reçue par le président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo.

Cette rencontre entre la délégation guinéenne et la CEDEAO, a lieu, à un moment où l’organisation sous-régionale s’apprête à durcir ses sanctions contre les dirigeants guinéens et maliens.

Depuis le coup d’État du 05 septembre dernier en Guinée, la CEDEAO réclame la libération du président déchu Alpha Condé et la l’organisation dans un délai de six mois des élections libres et transparentes.