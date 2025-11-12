Le président rwandais Paul Kagamé a pris part, ce mercredi 12 novembre 2025, à Conakry, à la cérémonie d’ouverture de la 7ᵉ édition du Transform Africa Summit.

Dans son discours, le chef de l’État rwandais est revenu sur le parcours du continent africain dans le domaine du numérique, tout en appelant à une appropriation collective de l’intelligence artificielle pour le développement du continent.

« Il y a une décennie, le Transform Africa Summit a été lancé à Kigali. À cette époque, une révolution numérique se développait à l’échelle mondiale. Les opportunités qui s’offrent encore à nous sont claires : investir dans un monde interconnecté et utiliser la connectivité comme point de départ pour renforcer notre compétitivité.

Cette collaboration a conduit à la création de l’Alliance Smart Africa. Grâce au leadership de Volodymyr Zinarkone, ce partenariat ne cesse de croître et compte aujourd’hui 42 pays membres. Les engagements que nous avons pris au début de ce voyage demeurent inchangés. Avec le soutien de nos partenaires, nous continuons à progresser. »

Poursuivant, Paul Kagamé a souligné la complexité du contexte mondial actuel et la nécessité pour l’Afrique de s’adapter à l’évolution technologique. « La seule différence aujourd’hui, c’est que nous devons faire face à un monde plus complexe et plus interconnecté, où l’évolution technologique s’accélère à un rythme sans précédent. L’intelligence artificielle, thème de cette année, en est un élément central. Pour l’Afrique, le succès dépend non seulement de la rapidité avec laquelle nous déployons cet outil, mais aussi des domaines d’application que nous choisissons. Ceux qui répondent à notre contexte et à nos besoins de développement apporteront les plus grands bénéfices à notre capital humain.

L’intelligence artificielle pourrait contribuer à hauteur de 5 % de notre PIB, en stimulant l’innovation et en renforçant des secteurs clés tels que la santé, l’éducation et l’agriculture. »

Le président rwandais a également évoqué les efforts de son pays pour encadrer le développement de l’intelligence artificielle : « Nous avons entrepris l’élaboration d’une politique nationale sur l’intelligence artificielle afin d’orienter nos actions. L’Afrique a la chance de disposer d’une jeunesse dynamique et d’entrepreneurs technologiques désireux d’ajouter de la valeur à ces domaines essentiels de notre économie. Cependant, le déficit d’investissement dans les infrastructures numériques, les compétences et le cadre réglementaire demeure un défi. Réduire ces écarts structurels exige une collaboration étroite entre les secteurs public et privé.

Nous devons utiliser nos ressources de manière plus créative et plus stratégique. Je félicite Smart Africa pour son initiative visant à créer l’Assemblée africaine de l’intelligence artificielle et le Aid Fund, deux fondations essentielles à l’avancement de notre continent. »

Tout en reconnaissant les incertitudes qui entourent l’intelligence artificielle, notamment en matière d’emploi, de vie privée et de sécurité, Paul Kagamé a encouragé une approche confiante et proactive. « Certaines préoccupations sont légitimes ; d’autres relèvent de la crainte de l’inconnu. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle réalité est désormais partie intégrante de notre monde. Nous devons apprendre à nous adapter et à vivre avec elle. Ce n’est ni la première, ni la dernière vague de progrès technologique que l’Afrique et le monde connaîtront.

Rappelons-nous que la science et la technologie sont des moteurs puissants de créativité et de performance, et non des menaces pour l’humanité. L’humanité a toujours su en tirer le meilleur. Saisissons pleinement les opportunités de notre époque. »

Par cette allocution, Paul Kagamé a réaffirmé la vision panafricaine du Rwanda en matière de transformation numérique et a exhorté les nations africaines à faire de l’intelligence artificielle un levier de croissance inclusive et durable.