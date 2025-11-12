C’est une information de dernière minute. La Cour suprême de Guinée s’apprête à publier, ce mercredi soir, la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 28 décembre.

Initialement prévue pour demain jeudi, cette publication intervient plus tôt que prévu. En effet, selon les dispositions du Code électoral, un délai de 72 heures est accordé aux candidats recalés pour déposer leurs recours, suivi de 48 heures pour leur examen par la Cour suprême.

Sauf changement de dernière minute, la cérémonie d’examen des recours et la publication officielle de la liste définitive se tiendront ce mercredi 12 novembre 2025 à 22h, dans la salle d’audience de la Cour suprême.

Pour rappel, le samedi 8 novembre dernier, la Cour avait publié une première liste comprenant neuf candidats retenus pour le scrutin présidentiel, parmi lesquels Mamadi Doumbouya, l’actuel président de la transition.