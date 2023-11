La dimension sociale est une des priorités de la gouvernance sous le magistère du Chef de l’État, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA. Une vision partagée par le Président du Conseil National de la Transition, Dr Dansa KOUROUMA, qui trouve sa plus grande source de satisfaction dans la contemplation des sourires enchanteurs qui illuminent le visage de chaque Guinéen.

Au terme de deux semaines d’intenses activités caritatives, la délégation de la Fondation Al Mansour a été reçue en audience ce vendredi 10 novembre 2023 par le Président du CNT. Dr Dansa KOUROUMA a profité de l’occasion pour remercier M. Aly OSMAEV et ses collègues pour ce geste humanitaire à l’égard des populations guinéennes. Une initiative qui vient cimenter les relations de coopération entre la Guinée et la Tchétchénie.

Durant deux semaines, une délégation du CNT en compagnie des partenaires Tchétchènes, s’est rendue dans les confins des localités de Boffa, Coyah, Kindia et de la capitale Conakry avec dans sa gibecière, une kyrielle de présents. Il s’agit des denrées alimentaires dont plusieurs tonnes de riz, de l’huile, du sucre, du lait, des boîtes de tomates, de la mayonnaise, du beurre, du thé, des boîtes de sardine, du savon, des kits scolaires, des médicaments, etc. Ils sont au total, 1 704 élèves des établissements scolaires et orphelinats à recevoir ces dons.

Trois structures sanitaires ont également bénéficié de cette aide humanitaire. Il s’agit de la maternité de l’hôpital de Coyah qui a été partiellement rénovée et équipée entre autres de quelques aspirateur électrique, lit de réanimation, table d’accouchement, lampe d’examen…

Le centre de santé de Maferinyah a été doté de lampe chauffante, de table d’accouchement, de table opératoire et plusieurs autres outils et médicaments essentiels.

Le centre de santé de Wonkifon récemment consumé suite à un incendie, va bientôt renaître de ses cendres grâce au financement de la Fondation Al Mansour. Le matériel de rénovation a été remis aux autorités locales lors de la dernière journée de la tournée humanitaire.

C’est un Président du CNT heureux d’avoir apporté un réconfort aux heureux bénéficiaires, qui s’est engagé à redoubler d’efforts dans la recherche de partenariats féconds au bénéfice de ses concitoyens. Dr Dansa KOUROUMA a renouvelé ses remerciements à la Fondation Al Mansour pour ce geste qui soulage les Guinéens.

Zézé Pierre Guilavogui de la Cellule de communication du CNT