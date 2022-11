La ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, a exposé sur bilan d’une année de gestion (octobre 2021-octobre 2022), à la tête de son département, au cours d’un déjeuner de presse organisé à cet effet, ce samedi 12 novembre 2022, à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

En face de plusieurs médias nationaux et internationaux, des invités d’autres départements ministériels et les cadres du MESRSI, Dre Diaka Sidibé a parlé les acquis, avant d’attaquer les perspectives au compte de l’année suivante.

Au cours de cette rencontre, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (MESRSI), a fait l’état des lieux dans un magazine distribué aux journalistes. Ceci indique qu’avant l’arrivée de l’équipe actuelle aux affaires, certaines anomalies étaient visibles dont entre autres :

-Insuffisance et vétusté des infrastructures et équipements ;

-Non maitrise des effectifs des étudiants ;

-Absence de vision stratégique ;

-Faible capacité de mobilisation des ressources extérieures ;

-Insuffisance et sous qualification des enseignants-chercheurs et chercheurs ;

-Vieillissement de la frange la plus qualifiée du corps enseignant ;

-Insuffisance des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement et la recherche…, etc.

Cet acte a poussé Dr Diaké Sidibé et son équipe à se donner une vision, celle de bâtir un système d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation performant, répondant aux besoins de la refondation de l’Etat, exprimé par le colonel Mamadi Doumbouya. Ainsi, des résultats ci-dessous, ont été enregistrés :

– organisation des journées de Concertation de l’Enseignement Supérieur

– le démarrage du projet de réforme des programmes

– lancement de l’élaboration de la PNRI

– encadrement de la politique des stages et de l’alternance

– revalorisation des bourses d’entretien ;

– création du Statut Etudiant-Entrepreneur ;

– financement de la formation des formateurs, 459 enseignants chercheurs ;

– implémentation des ENT dans les IES publiques ;

– réhabilitation et extension de l’Université de Labé ;

– acquisition des équipements de laboratoires/ateliers des IES/IRS ;

– réhabilitation de l’amphithéâtre et d’un bâtiment pédagogique de l’UGLCS ;

– réhabilitation et extension de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (1 amphithéâtre de 400 places, 4 laboratoires..) ;

– aménagement hydro-agricole de la plaine de Founkama de l’ISAV ;

– organisation de la 6ème édition des jeux universitaires de Guinée ;

– la rénovation d’un bloc pédagogique de 24 salles de classes à l’UJNK ;

– livraison d’un bloc administratif R+1 composé de 24 bureaux à l’ISSEG ;

– élaboration du Manuel de Procédures administratives et financières des Institutions;

– organisation de la 44ème session du CAMES ;

– actualisation des textes réglementaires régissant l’Enseignement Supérieur ;

– formation des antennes genres des IES et IRS publiques ;

– plaidoyer au Sommet des Nations Unies pour l’Education ;

– lancement du 1er Salon de l’orientation ;

– création de la Direction Générale de l’Innovation ;

– digitalisation du bureau de travail du MESRSI ;

– maîtrise des effectifs du MESRSI par la biométrie des agents ;

– rajeunissement et féminisation des cadres au département et dans les IES ;

– relance et Création de prix, (prix de l’excellence, de la recherche et de l’Innovation) ;

– mise en circulation de 25 bus pour les Etudiants ;

– baisse de la pléthore des étudiants suppression des formations payantes et

« Avec la participation de toute l’équipe, nous avons échangé sur les réformes que nous avons engagées. De la réforme des programmes à la valorisation des richesses, à l’intégration de l’innovation, dans l’enseignement, dans l’apprentissage et dans la recherche, par rapport à la digitalisation du système de l’enseignement supérieur, la mise en place des espace numériques de travail dans les institutions. Nous avons également parcouru un peu plus, la relance et la poursuite des travaux de construction et de réhabilitation, mais aussi, d’équipements, dans nos institutions d’enseignements supérieurs de notre pays », a rappelé la ministre Diaka Sidibé.

L’espace a permis de parler du diagnostic et des contraintes que le département de l’enseignement supérieur a enregistrés, d’après Dre Diaka.

Le MESRSI, avec l’ambition d’aller aussi loin, se fixe pour objectif courant 2023, ce qui suit:

– l’opérationnalisation de l’Inspection Générale de l’enseignement supérieur par la mise à disposition de ressources ;

– la priorisation du secteur de l’éducation conformément aux engagements du gouvernement lors du sommet de l’UNESCO en septembre 2022 ;

– l’accroissement des seuils de rémunération des enseignants-chercheurs et chercheurs ;

– la prise en compte des projets pendant la budgétisation de la LFI 2023 ;

– la poursuite de la mise en œuvre des réformes institutionnelles et vulgarisation des textes et manuels de procédures ;

– l’augmentation du budget du département ministériel ;

– la construction/extension de 4 Universités de normes internationales ;

– la finalisation de la biométrie du personnel enseignant et des étudiants ;

– la dématérialisation du paiement des bourses ;

– la relance du projet de création des classes préparatoires aux grandes écoles et à

– l’équipement des universités et laboratoires de recherche Mise en place des CA dans les IES.