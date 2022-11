A l’occasion l’assemblée générale hebdomadaire de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), le vice-président du parti a regretté les conditions dans lesquelles 21 jeunes étudiants ont perdu la vie dans un accident sur la route sougueta et accuse les autorités de négligence.

Pour Fodé Oussou Fofana, c’est choquant et triste de perdre des futurs cadres du pays dans une telle situation. Il estime que cela est arrivé par la négligence des autorités sur le contrôle technique des engins et le respect de la loi.

«Nous avons tous été choqués de voir l’accident qui a coûté la vie à ces jeunes. C’est triste que faut-il faire pour arrêter ces accidents ? Il faut tout simplement que la loi soit respectée par les autorités. On ne peut pas accepter qu’un pays comme la Guinée, après plus de 60 ans d’indépendance, qu’on ne maitrise pas la visite technique des véhicules», a déploré ce membre du bureau exécutif de l’Ufdg.

Il martèle que c’est une obligation pour un pays de faire la visite technique des véhicules, reconnaître leurs états avant de les mettre en circulation :

«Les autorités doivent exiger que celui qui prends la direction d’un véhicule doit avoir au minimum son permis de conduire ça fait partir de la loi. Un véhicule ne doit pas être mis en circulation s’il n’est pas assurer…les syndicats doivent faire les sensibilisants pour expliquer les dangers des accidents de la route. Avec seulement une heure de sensibilisations à la télévision nationale, on peut épargner la vie humaine. La police routière et la gendarmerie doit prendre ses responsabilités c’est inacceptable de voir un adolescent entrain de conduire un engin roulant. C’est ici qu’on voit des enfants qui n’ont même pas de permis de conduire entrains de conduire des camions pour un trajet long comme de Conakry à Nzérékoré…avec des surcharges comme s’il n’y avait personne pour dire que c’est pas permis… Ces jeunes et futurs cadres du pays ont perdu la vie par négligence des autorités. Sinon comment est-ce que un conducteur peut prendre un véhicule sans permis de conduire de Conakry à Souguéta, sans qu’il n’y ait personne pour l’arrêter, le contrôler ou chercher à savoir s’il a un permis? C’est n’est pas la peine de continuer à pleurer, il faut prévenir que chacun joue son rôle. Il faut responsabiliser les gens. Quand on voit dans une capitale un véhicule âgé de plus de 50 ans entrains de circuler et au volant un bébé dites-vous que c’est inacceptable.»