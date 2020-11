Du 12 au 13 novembre, ces journalistes seront initiés sur le rôle des médias dans le changement climatique, dimensions de genre du changement climatique et des techniques de reportages, traitement de l’information sur le changement climatique.

Organisé par l’Association des journalistes de Guinée (AJG) et la Fédération Internationale des journalistes (FIJ), cet atelier de formation se déroule dans la salle de conférence du comité olympique du stade du 28 septembre.

L’initiative consiste à mieux outiller ces hommes de médias aux notions sur le changement climatique, afin de pouvoir sensibiliser, informer les citoyens sur les enjeux du phénomène de changement climatique et interpeler aussi les dirigeants sur la problématique.

« Le thème qui fait l’objet de la rencontre de cette session de formation constitue de nos jours l’une des actualités les plus marquantes de notre siècle. Le changement climatique et ses corollaires touche la planète entière et menace gravement aussi bien l’espace terrestre que la biodiversité de notre planète. Les conséquences du changement climatique interpellent nos consciences et nos actions pour un monde meilleur où l’on peut réconcilier environnement durable et développement aussi bien pour nous-mêmes, que pour les générations à venir », a interpellé Amadou Touré, commissaire à la Hac, qui a présidé la cérémonie de lancement.

Au nom du président de la Haute autorité de la communication (Hac), il a rassuré que les journalistes ont un rôle non négligeable en vue de relever ce défi, dans la conscientisation des communautés, des industries et dans la promotion d’une gouvernance respectueuse de l’environnement et de la biodiversité.