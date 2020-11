Jerry Rawlings, ex-président du Ghana est mort ce mercredi 12 novembre 2020. Il a dirigé le pays en 1979, puis de 1981 à 2001.

Il est décédé aux petites heures du jeudi 12 novembre 2020 au centre cardiothoracique de l’hôpital universitaire de Korle Bu. Cela a été confirmé à Citi News par des sources proches de la famille de l’ancien président.

Officier et homme d’État, né le 22 juin 1947 à Accra, il dirige le Ghana en 1979, puis de 1981 à 2001.

Fils d’un Écossais et d’une Ghanéenne, Jerry John Rawlings fait ses études à l’Achimoto College, puis à l’académie militaire de Teshie. Nommé sous-lieutenant dans l’aviation ghanéenne en 1969, il est promu capitaine d’aviation et devient un excellent pilote. En juin 1979, Rawlings et plusieurs officiers subalternes organisent avec succès un coup d’État militaire.

Avec le Conseil des forces révolutionnaires, il dirige le pays pendant 112 jours, au cours desquels plusieurs dirigeants, dont le général Ignatius Kutu Acheampong, sont jugés et exécutés. Rawlings cède alors le pouvoir à un président civil élu librement, Hilla Limann. Ce dernier renvoie rapidement le putschiste de l’aviation.

Rawlings n’en demeure pas moins une figure populaire. Face à l’incompétence du nouveau régime civil qui ne parvient pas à enrayer le déclin de l’économie nationale, il décide, le 31 décembre 1981, de renverser le gouvernement de Limann. Rawlings constitue un Conseil provisoire de la défense nationale pour remplacer le gouvernement et fait emprisonner Limann et quelque 200 hommes politiques. Il crée des comités de défense populaire dans les quartiers, ainsi que des conseils de travailleurs destinés à contrôler la production des usines.

Lorsque ces structures et diverses autres mesures populistes se révèlent un échec en 1983, Rawlings fait machine arrière et adopte une politique économique conservatrice éditée par le F.M.I. et la Banque mondiale. Il diminue ainsi les subventions et le contrôle des prix afin de réduire l’inflation, privatise de nombreuses entreprises publiques et dévalue la monnaie en vue de stimuler les exportations. Cette libéralisation dope l’économie ghanéenne, qui affiche au début des années 1990 l’un des taux de croissance les plus élevés d’Afrique. Rawlings est élu président en 1992, et réélu en 1996.

La Constitution lui interdisant de briguer un troisième mandat, il se retire au début de l’année 2001, cédant la présidence à John Kufuor. Il aura apporté la stabilité politique au Ghana tout en gérant l’économie d’une main de maître, mais en laissant se creuser le fossé entre les riches et les pauvres.