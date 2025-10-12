À l’approche de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, le général Balla Samoura, a annoncé un renforcement du dispositif sécuritaire sur l’ensemble du territoire.

Dans un communiqué publié sur la page Facebook du Haut Commandement, il est revenu sur le déroulement du référendum constitutionnel du 21 septembre dernier, saluant un scrutin globalement calme, tout en reconnaissant l’existence de défis à corriger. « Les leçons essentielles tirées de cette expérience ont permis de consolider l’engagement des forces de sécurité en faveur d’un processus électoral civilisé, sécurisé et transparent », a-t-il affirmé.

Pour le scrutin présidentiel, le général Samoura prévoit de « consolider le dispositif » en misant notamment sur le renseignement, la surveillance et la formation. « Nous prévoyons d’intensifier notre vigilance à travers le renforcement du renseignement, la mise en place de systèmes de surveillance avancés, la formation spécifique et accrue des agents de sécurité électorale, la mise en condition opérationnelle du matériel conventionnel, ainsi que l’élaboration de protocoles de gestion des urgences clairs et efficaces, afin de garantir la sécurité et la sérénité du scrutin », a-t-il détaillé.

Estimant que la sécurité électorale ne saurait reposer uniquement sur les moyens techniques, le chef de la gendarmerie a appelé à la mobilisation citoyenne. « Chaque voix compte, et la participation active de tous demeure essentielle pour bâtir une société unie et guidée par une même vision, chère au Chef de l’État, le général Mamadi Doumbouya, qui ne cesse de la rappeler avec force et conviction », a-t-il déclaré.

Le général Balla Samoura a conclu son message par un appel à l’unité et à la responsabilité collective : « Ensemble, faisons de cette élection un moment de démocratie forte et résiliente. Votre voix est notre avenir. »

Pour le vote référendaire du 21 septembre, à peu près 45 000 hommes de force de défense et sécurité avaient été déployés sur le terrain, et plus de 1000 engins blindés et légers, avec aussi des hélicoptères de combat, des embarcations rapides pour la façade maritime.