En prélude à la rentrée universitaire, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) a organisé, ce vendredi 12 octobre 2024, une cérémonie d’accueil et d’orientation des nouveaux enseignants-chercheurs détenteurs de PhD à l’Université Gamal Abdel Nasser. Ils sont 153, dont 50 Guinéens et 103 autres venant du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, des Comores, de la Côte d’Ivoire, de la France, du Mali, du Sénégal, de la Suisse et du Togo.

Dans son discours, le ministre Alpha Bacar Barry a souligné que la signature d’un contrat de trois ans avec ces enseignants-chercheurs s’inscrit dans le cadre du processus de renforcement de l’enseignement supérieur en Guinée. Il a assuré que l’impact de ce recrutement sera immédiatement perceptible dès la rentrée académique prévue le 14 octobre. “Grâce à l’intégration de nouveaux enseignants-chercheurs issus de divers horizons académiques, la richesse de vos expertises contribuera à améliorer la qualité des enseignements, permettant à nos étudiants d’accéder à une formation supérieure enrichie par une exposition accumulée aux nouvelles technologies et aux perspectives internationales”.

Présidant la cérémonie, le Premier ministre a réitéré l’engagement des autorités de la transition à revaloriser et à moderniser la formation des jeunes Guinéens. “Cette cérémonie est un grand jour. À l’indépendance, la Guinée avait lancé aussi un appel aux professeurs, des enseignants-chercheurs sont venus pour prendre la relève du départ de l’administration française. Sachez que votre présence aujourd’hui est un hommage à tous ces précédents qui sont venus participer, dans des conditions extrêmement difficiles, à la construction de la jeune République de Guinée”, a-t-il rappelé.

Poursuivant, le chef de gouvernement a ajouté : “Aujourd’hui, nous sommes dans une logique, non pas d’appel pour venir soutenir en tant que sapeurs-pompiers l’éducation ou le système éducatif d’une jeune République. L’appel d’aujourd’hui s’inscrit dans une logique réfléchie qui participe, en tenant compte de toutes les imperfections que nous avons connues et accumulées durant des décennies, à reprendre les choses dans le bon sens, pour le développement du capital humain afin de participer à la transformation économique et culturelle de ce pays”.

Il faut souligner que durant leur contrat, ils seront soumis, à la fin de chaque année académique, à une évaluation avec des indicateurs clés parmi lesquels le taux d’encadrement des Licences, Masters et Doctorats, le nombre de publications scientifiques dans des revues indexées. et d’autres critères.